BLACKPINKのロゼが持ち前の美貌で世界を虜にしている。ロゼは4月22日、自身のインスタグラムを更新した。【写真】センシュアルなドレス姿のロゼ公開された写真のロゼは、繊細なレースのディテールが際立つホワイトのセンシュアルなドレスを身に纏い、高潔で美しい佇まいを披露。腰元にあしらわれたブラックのリボンがアクセントとなり、華やかなジュエリーを合わせたその姿は、優雅でありながらも洗練されたムードを完成させている