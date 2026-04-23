【ワシントン＝阿部真司】米紙ワシントン・ポストは２２日、米国防総省が、イランによってホルムズ海峡に敷設された機雷の除去に最大６か月間かかるとみていると報じた。同省高官が２１日に下院軍事委員会に所属する議員に非公開で説明した内容で、原油価格が当面高止まりする可能性があるとしている。報道によると、この高官は、海上輸送の要衝であるホルムズ海峡とその周辺に２０個以上の機雷が敷設された可能性があると議員