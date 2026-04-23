年齢を重ねると、それまで親しく付き合っていた友人と話が合わなくなる経験をする人が多くなってくる。漫画家・お招き猫のまたたびさんの作品『友達ってね少なくていいの』では、そんな交友関係について描いている。 【漫画】「友達ってね少なくていいの」を読む 物語は、主人公の寧々ママが友人の羊とカフェで待ち合わせをしている場面から始まる。店内に入り、寧々ママが「急に会いたいだなんてどうしたのぉ？」と尋ねる。する