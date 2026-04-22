大阪府和泉市と泉大津市にまたがる弥生時代の環濠集落「池上曽根遺跡」（史跡）に無断で大量の伐採樹木を埋めて損壊したとして、府警は２１日、サーカス団の団員でいずれも４０歳代の男女２人を文化財保護法違反の疑いで書類送検した。府警への取材でわかった。いずれも「埋めていない」と容疑を否認しているという。府警によると、２人は２０２２年１〜７月、２回にわたり同遺跡の土地に伐採した樹木を埋め、損壊した疑い。２