◇インターリーグホワイトソックス-ダイヤモンドバックス（2026年4月22日フェニックス）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は22日（日本時間23日）、ダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場する。前日放った4戦連発の9号ソロは、日本人メジャーリーガーが初年度にマークした連続本塁打としては初の快挙。打球速度113マイル（約182キロ）、飛距離426フィート（約130メートル）、角度30度の特大弾で「大谷