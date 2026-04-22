“生贄”として捧げられるはずだったメイドが、悪魔崇拝者たちの高級マンションから脱出を目指すホラーアクション『ゼイ・ウィル・キル・ユー』が５月８日（金）より公開。新ビジュアルと監督＆脚本家のコメントが到着した。新ビジュアルには、ザジー・ビーツ演じる生贄メイドが斧を担ぐクールな姿をフィーチャー。その周囲には、高級マンション“バージル”のすべてを取り仕切る女執事長リリー(パトリシア・アークエット)、マチェ