勤務先の高校の教室で着替え中の女性を盗撮したとして、栃木県警は２３日、同県栃木市、県立高校講師の男（３７）を性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで逮捕した。発表によると、容疑者は４月７日頃〜１６日頃、県立高校の教室で、小型カメラを生徒の机の物入れに設置し、着替え中の女性１人の下着を撮影した疑い。調べに対し、「性的欲求を満たすためだった」と容疑を認めているという。１６日に校内の女子トイレの個室