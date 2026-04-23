大谷は2018年に28試合かけて10HR…村上は24戦で到達【MLB】Dバックス 11ー7 Wソックス（日本時間23日・アリゾナ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場し、球団タイ記録となる5試合連続の10号2ランを放った。大谷翔平投手を上回るペースで2桁本塁打に到達したが、試合後の取材では「比べるのも申し訳ない」とあくまで謙虚な姿勢を貫いている。劣