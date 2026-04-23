（CNN）米ホワイトハウスのレビット報道官は22日、イラン革命防衛隊（IRGC）がホルムズ海峡で船舶2隻を拿捕（だほ）したと主張している件について、トランプ大統領は停戦違反とは見なしていないと明らかにした。レビット氏は米FOXニュースに対し、「これらは米国の船でもイスラエルの船でもなかった。国際船舶2隻だった」と述べた。その上で、「これらの2隻は高速砲艇によって拿捕された。イランは中東で最も強力な海軍を持つにも