「いつも時間に追われている」タスクに埋もれる日々に集中力が続かなかったり、生産性が下がってしまったりしてしまうと、ネガティブな気持ちになる。エグゼクティブコーチ・吉川ゆりさんは、集中力や生産性を上げたいときに意志やモチベーションに頼ってはいけないという。「時間がない」から解放されるノウハウを詰め込んだ、『なぜ、あなたは時間に追われているのか』（日経BP）から、集中を習慣にする「仕組み化」について、一