タレントの「ゆうちゃみ」こと古川優奈（24）が22日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。広告に起用されていたら無条件で信じてしまうという「最強の3人」の存在を明かした。この日のテーマは「ダマされやすい女と疑り深い女」で、ダマされやすい派として出演したゆうちゃみ。「この人の言うこと信じちゃう、とかある?」と聞かれると「ホリエモンさん（堀江貴文氏）、ひろゆきさん（西村博