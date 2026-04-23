韓国高速鉄道KTXの列車や飛行機などで、周囲の眉をひそめさせるような迷惑行為をする乗客の姿が捉えられた。22日、JTBC『事件班長』は情報提供者から寄せられた映像を通じてこのような行為について報じた。映像には、20日夜にソウルから馬山（マサン）へ向かうKTX列車の様子が収められていた。情報提供者のAさんは眠っていたところ悪臭で目が覚め、後ろの座席の女性が両足を前の座席のひじ掛けに乗せているのを目撃した。当時、列