一人暮らしを始めるにあたってさまざまな家電が必要になりますが、中には「節約のために買わない」というものもあるかもしれません。「必要になってから購入する」という考え方の人がどのくらいいるのか、確認してみましょう。 本記事では、一人暮らしで「あえて買わなかった家電」をご紹介するとともに、テレビや炊飯器を購入しないことの節約効果や「あとから購入した家電」についてもまとめています。 一人暮ら