園児ら7人が搬送される事故があった舞鶴保育園＝23日午後、福岡市23日午前10時ごろ、福岡市中央区長浜1丁目の舞鶴保育園で、園児4人と工事作業員3人の計7人が体調を崩し、医療機関に搬送された。市や地元消防によると、いずれも意識はあり、命に別条はない。内部工事で一酸化炭素（CO）が発生したことが原因とみられる。市などによると、園児4人は3〜5歳、作業員3人は20〜60代。事故当時、園の1階トイレで発電機を使い、解体作