メ～テレ（名古屋テレビ） 去年5月、愛知県一宮市で妊娠中の女性を車ではね死亡させた罪に問われている女の裁判で22日、検察が禁錮3年を求刑しました。 妊婦をはね死亡させたとして、過失運転致死の罪に問われている、愛知県一宮市の無職・児野尚子被告（50）の裁判が名古屋地裁一宮支部で開かれました。 去年5月、愛知県一宮市で起きた交通事故。 研谷沙也香さん、当時、妊娠9カ月。 生まれてくる我が子を待