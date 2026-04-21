ZTEジャパンは21日、nubiaブランドのゲーミングスマートフォン「nubia Neo 5 GT」を4月23日に発売すると発表した。価格は5万2800円。発売日以降、IIJmioのほかビックカメラやヨドバシカメラなどの家電量販店、Amazon.co.jpや楽天市場、トレテク！ソフトバンクセレクションなどのECサイトで販売される。 同社では、ゲーミングスマホブランドとして「REDMAGIC」があるが、同機はnubia Neoシリーズと