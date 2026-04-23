漫画『神の雫』原作者の亜樹直（樹林ゆう子氏、樹林伸氏）、お笑いコンビの見取り図（盛山晋太郎、リリー）が23日、都内で行われた『「神の雫」コラボレーションワイン 発表会・全種テイスティング会』に登壇した。【写真】レアすぎる…！姉弟で顔出しした樹林伸氏＆樹林ゆう子氏漫画『神の雫』原作者である亜樹直は、樹林姉弟の共同ペンネーム。2人は亜樹直のほか、天樹征丸、安童夕馬などのペンネームで『金田一少年の事件簿