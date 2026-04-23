お笑いコンビ飛石連休の藤井ペイジ（54）が23日までにXを更新。ネット掲示板に自身に対する批判的な書き込みをしていた人物が判明した出来事についてつづった。藤井は「『ずっと誹謗中傷してくるアンチを開示請求したら身近な知人だった』みたいなポストを最近見かけるけど」と一部の投稿に言及。「25年ほど前、自作のホームページに付けてたレンタル掲示板に、いつもイヤミったらしい書き込みしてくるヤツがいて。とある先輩が親