速報です。きょう未明、札幌市東区の歩道で男性が１０代から２０代の男５、６人から暴行をうけ現金を奪われる強盗事件が発生しました。男らは現在も逃走中です。強盗事件があったのは札幌市東区北４３条東１６丁目の歩道上です。午前１時１５分ごろ、１０代から２０代の男５、６人が面識のない３１歳の男性に対し殴る蹴るなどの暴行を加え、「殺されるのと、金を払うのどっちがいい」などと脅して現金１０００円を奪い逃走しました