「オプタ・スタッツ」が伝えた快記録【MLB】Wソックス 11ー5 Dバックス（日本時間22日・アリゾナ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は21日（日本時間22日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場した。自身2度目となる1試合3安打の活躍を見せ、4試合連続の9号をマークした。米データ会社「オプタ・スタッツ」によると、珍しいメジャー記録に王手をかけているという。驚愕の一発は4点リードの2回2死で迎