捨てるのはもったいない！ブロッコリーの茎で絶品つまみ ブロッコリーを調理する際に、茎を捨ててしまう方も多いのではないでしょうか。実はその茎、食感がクセになる絶品副菜に大変身するんです！ そこで今回は、電子レンジで加熱し和えるだけで簡単に作れる「ピリ辛ザーサイ風」を編集部のスタッフが実際に作ってみました。 【材料】ブロッコリーの茎…1本分塩…小さじ1/2ラー油…小さじ1/2ごま油…小さじ1中華だし…小さ