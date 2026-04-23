韓国の弁護士が、HYBEのパン・シヒョク議長の拘束可能性について「低い」との見方を示した。法務法人「判心」のムン・ユジン弁護士は4月22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。【写真】“あえぎ声”を挿入パン議長の女性グループ「HYBEのパン・シヒョク、1900億ウォン（約200億円）規模の株価操作容疑、拘束の可能性は？」と題した動画で、今回の逮捕状請求について分析している。警察は2019年の上場前に投資家へ虚偽説明を行い