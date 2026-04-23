ソニー生命の社員が、顧客から金銭をだまし取るなどの不適切な行為を行っていた疑いがあることがわかりました。ソニー生命によりますと、複数の顧客から、20〜30件の相談が来ているということです。相談内容は、社員が顧客から金銭をだまし取ったほか、顧客から金を借りた、ソニー生命で取り扱いのない商品を紹介した、などの事案だということです。ソニー生命では、申し出に対して事実関係を調査しています。生命保険会社では、プ