ネス湖の怪物「ネッシー」が、ここ数日の間にさらに2回「目撃」された。数カ月間、目撃情報が記録されていなかった中、ある米国人観光客が、水面から「暗緑がかった灰色の物体」が浮上するのを見たと語っている。 ネッシー、第二次世界大戦中にイギリス海軍によって捕獲された可能性が浮上船員の孫が証言 「ネス湖の怪物公式目撃記録簿」によると、旅行者のトニー・インホーン氏は、3月1日にカレ