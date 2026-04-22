突発的な犯行なのか？京都府南丹市園部町の安達結希くん（11）の死体を遺棄した疑いで逮捕された義父・安達優季容疑者（37）の供述はどこまで信じられるか――。優季容疑者の逮捕容疑は３月23日朝から４月13日午後４時45分ごろまでの間に、京都府南丹市園部町の山林などに結希くんの遺体を運び隠匿し、遺棄した疑い。警察の調べに優季容疑者は「私のやったことに間違いありません」と話しており、結希くん殺害についても供述してい