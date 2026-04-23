【ニューヨーク＝木瀬武】米電気自動車（ＥＶ）大手テスラが２２日発表した２０２６年１〜３月期決算は、売上高が前年同期比１６％増の２２３億８７００万ドル（約３・６兆円）、最終利益が１７％増の４億７７００万ドルと増収増益だった。イーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）の政治的言動に対する反発から起きた不買運動で落ち込んだ前年同期から販売が持ち直した。１〜３月期の世界販売台数は６％増の３５万８０２３台