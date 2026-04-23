2026年4月23日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、福井県の《隠れた名物》「ボルガライス」に注目！【写真】スタジオの試食会に登場した「ワニ刺し」の感想は…？今回『へぇ〜！そうだったのか!? 県民熱愛グルメ 極』のコーナーで注目したのは、福井県の隠れた名物「ボルガライス」。ソースカツ丼が名物で、カツレツの年間支出額が日本一（福井市）でもある福井県だが、越前市や福井市などで《隠