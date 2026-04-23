デンマークの首都コペンハーゲンの近郊で列車同士が正面衝突し、18人がけがをしました。このうち5人が重傷です。現地メディアによりますと、23日の朝、コペンハーゲンの近郊にある線路で、2つの列車同士が正面衝突したということです。列車には運転士を含めあわせて37人が乗っていて、少なくとも18人がけがをしました。このうち5人が重傷です。警察が事故の調査をしていますが、原因は明らかになっていません。