インドネシアに生息するコモドオオトカゲ(コモドドラゴン)は世界最大のトカゲであり、これまでに確認された最大の個体は全長313cm、体重166kgに達します。科学誌のNature Ecology & Evolutionに掲載された新たな研究では、コモドオオトカゲのノコギリ状になった歯が「鉄でコーティングされている」ことが判明しました。Iron-coated Komodo dragon teeth and the complex dental enamel of carnivorous reptiles | Nature Ecology & Evolution

https://www.nature.com/articles/s41559-024-02477-7Komodo dragons have iron-coated teeth to rip | EurekAlert!https://www.eurekalert.org/news-releases/1052097Komodo Dragon Teeth Have Iron Caps For Sharpness, Scientists Discover : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/komodo-dragon-teeth-have-iron-caps-for-sharpness-scientists-discoverコモドオオトカゲは主にイノシシやシカ、スイギュウといった大型哺乳類を食べる凶暴な捕食者です。歯はノコギリ状になっており、獲物の肉を引き裂くのに役立つようになっているほか、歯の間にある毒管から血液の凝固を防ぐ毒を注入することも判明しています。新たにキングス・カレッジ・ロンドンなどの研究チームは、コモドオオトカゲの歯を分析するために、ロンドン動物園で飼育されていた「Ganas(ガナス)」という個体の歯を研究しました。ガナスは治療不可能な変成関節炎と診断されて2023年2月に安楽死させられましたが、その遺骨は保存されており科学的な分析が可能だったとのこと。以下の写真が、コモドオオトカゲの歯です。湾曲した歯の一端がノコギリ状になっていることがわかります。ノコギリ状になっている部分に近寄るとこんな感じ。ノコギリ状の部分がオレンジ色に染まっている様子が確認できます。研究チームは顕微鏡と分光法を使用して、コモドオオトカゲの歯の化学組成を分析しました。分析の結果、ノコギリ状の部分に沿ってオレンジ色がかっているのは、この領域に鉄分が集中しているためであることが判明しました。コモドオオトカゲ以外のオオトカゲやワニも歯に鉄分が含まれていますが、このようにオレンジ色がはっきり見えるほどではないとのこと。以下の写真を見ると、ノコギリ状になった部分をコーティングするように鉄分が凝集していることがわかります。このコーティング層によって歯の先端が鋭く保たれ、獲物の肉を引き裂きやすくなっていると考えられています。キングス・カレッジ・ロンドンの生物科学者で論文の筆頭著者を務めるアーロン・ルブラン博士は、「コモドドラゴンは肉食恐竜と同じように、獲物を引き裂くために湾曲したノコギリ状の歯を持っています。私たちはこの類似性を利用して、肉食恐竜がどのように食事をしていたのか、またコモドドラゴンと同じように歯に鉄が使われていたのかをさらに詳しく知りたいのです」と説明しています。残念ながら記事作成時点の技術では、化石化した恐竜の歯が鉄分を多く含んでいたかどうか判別するのは難しいとのこと。しかし、ティラノサウルスのような大型肉食恐竜は、歯のエナメル質自体を変化させて鋭くしていたことがわかっているそうです。ルブラン博士は、「コモドドラゴンの歯をさらに分析すれば、化石化の過程で変化しない鉄コーティングの目印を見つけられるかもしれません。そのような目印があれば、恐竜も鉄でコーティングされた歯を持っていたかどうかが確実にわかり、恐竜というどう猛な捕食者についての理解が深まるでしょう」と述べています。また、ロンドン動物協会のは虫類学者で論文の共著者であるベンジャミン・タプリー氏は、「コモドドラゴンは悲しいことに絶滅の危機に直面しています。この発見は、恐竜がどのように生活していたのかについての理解を深めるだけでなく、私たちが保護活動に取り組む中で、この驚くべきは虫類の理解を深めるためにも役立ちます」とコメントしました。コモドオオトカゲは絶滅危惧種に指定されていますが、愛知県名古屋市の東山動植物園は2024年7月に、シンガポールの動物園からコモドオオトカゲを誘致することに成功しています。「タロウ」と名付けられたこの個体は全長2.7mのオスだそうで、8月下旬頃から一般公開される予定です。“生きた恐竜”とも…世界最大のトカゲ『コモドドラゴン』名古屋・東山動植物園に到着 8月下旬頃から公開予定 - YouTube