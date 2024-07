KARA、ニューシングル「I DO I DO」トラックリストを公開

KARAが今夏、希望のメッセージを届ける。彼女たちは本日(22日)、デジタルシングル「I DO I DO」のトラックリストを公開した。トラックリストによると、今回のシングルにはKARAの煌びやかな夏を予告するタイトル曲「I DO I DO」と、ハラさんを含む6人全員の声が楽しめる収録曲「Hello」の計2曲が収録された。タイトル曲の「I DO I DO」は、KARAだけのカラーで希望のメッセージを届ける曲で、プロデューサーグループMONO TREEのイ・ジュヒョンが曲作業に参加した。

16日に先行公開された「Hello」は、KARAの4thフルアルバム「Full Bloom」に収録される予定だった未発売曲だ。KARAのヒット曲を多数制作したSweetuneがクレジットに名前を連ね、より意味深いものにした。「I DO I DO」は、KARAが2022年11月に発売したデビュー15周年記念スペシャルアルバム「MOVE AGAIN」以来、約1年8ヶ月ぶりに発売するシングルだ。KARAは「MOVE AGAIN」のタイトル曲「WHEN I MOVE」で韓国の音源チャートトップを記録し、地上波音楽番組のランキングでも1位を記録しながら“第2世代レジェンド”の底力をアピールしたため、新曲にも注目が集まっている。ニューシングル「I DO I DO」は、24日の午後6時に各音楽配信サイトを通じてリリースされる。また、来月には東京と大阪で単独コンサート「KARASIA」を開催する。