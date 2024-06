MetaのSNSであるInstagramが、プロフィール欄に13歳と記載したアカウントにも性的なコンテンツを含む動画を推奨していることが、ウォール・ストリート・ジャーナルとノースイースタン大学の研究で明らかになりました。wsj.com/tech/instagram-recommends-sexual-videos-to-accounts-for-13-year-olds-tests-show-b6123c65

ウォール・ストリート・ジャーナルやノースイースタン大学のコンピューターサイエンス教授であるローラ・エデルソン氏が2024年1月〜4月にかけて実施したテストでは、年齢を13歳に設定したInstagramアカウントを新規作成し、おすすめの動画をチェック。すると、性行為をほのめかすパントマイムをしている女性の動画が再生されたほか、自分のアカウントにリアクションしたユーザーにヌードを送ることを約束するコンテンツも現れたとのこと。ウォール・ストリート・ジャーナルは「アカウントを作成してからわずか3分で性的なコンテンツを閲覧できるようになり、視聴から20分もたたないうちにリールセクションは性的なコンテンツを制作するクリエイターに独占されてしまいました」と報告しました。さらにウォール・ストリート・ジャーナルとエデルソン氏は同様のテストをTikTokとSnapchatで実施。しかし、これらのSNSでは年齢にふさわしくない動画を積極的に検索し、アダルトコンテンツを含む動画を制作したクリエイターをフォローしても、自身のおすすめ欄にこうしたコンテンツが表示されることはありませんでした。以下は海外メディアのNortheastern Global Newsが示した、InstagramとTikTokで表示されるアダルトコンテンツの割合です。赤で示されたグラフは成人と設定したInstagramアカウント、ピンク色は未成年と設定したInstagramアカウントを示しています。どちらのグラフも、時間が経過するごとにアダルトコンテンツの割合が高くなっていることが確認できます。一方で青色、緑色のグラフはそれぞれ成人済みのTikTokアカウント、未成年のTikTokアカウントを示していますが、とりわけ未成年のTikTokアカウントではアダルトコンテンツがほとんどお勧めされないことが報告されています。TikTokの広報担当者は「我々は未成年者のフィードに慎重を期しています。特に、10代の若者は限られたコンテンツプールにアクセスできます」と語っています。ウォール・ストリート・ジャーナルはMetaに対してコメントを求めましたが、Metaの広報担当者であるアンディ・ストーン氏は、Metaでも過去に同様のテストを行って同じ結果が出ることを把握しており、「10代の若者のInstagram利用の実情にそぐわない人工的な実験だった」という認識を示しました。また、ストーン氏は「10代の若者がInstagramで目にする可能性のあるセンシティブなコンテンツの量をさらに減らすための取り組みを確立し、過去数カ月でアダルトコンテンツの数を大幅に削減しています」と報告しました。Metaをめぐっては、欧州委員会が「EUのデジタルサービス法(DSA)で定められた、未成年者を保護するための施策がFacebookやInstagramで適切に行われているかどうか」についての調査が実施されています。Metaの未成年者保護施策が十分かEUが調査を開始 - GIGAZINE