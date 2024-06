ディズニーストアに、『ふしぎの国のアリス』に登場する「ヤングオイスター」をモチーフにした新コレクションが仲間入り!

かわいい表情のカキたちに癒やされるぬいぐるみキーチェーンやパールがポイントのファッションアイテムのほか、ディズニーストアのぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」などが展開されます☆

ディズニーストア『ふしぎの国のアリス』「ヤングオイスター」コレクション

発売日:2024年7月5日(金)

※7月1日よりディズニー公式オンラインストアにて先行販売開始

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗

ディズニーストアから、ディズニーアニメーション映画『ふしぎの国のアリス』に登場する「ヤングオイスター」をモチーフにした新コレクションが登場。

ピンクを基調にしたやさしいカラーで、立体的な「ヤングオイスター」やパールがアクセントのグッズが揃います。

「ヤングオイスター」たちのにっこりした笑顔や目を閉じた顔など、愛おしい表情にも注目です。

新コレクションとして、コロンとしたフォルムとほっこりする表情がかわいいぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンがラインナップ。

ほかにもTシャツやキャップ、トートバッグなどのファッションアイテムも用意されます。

映画のワンシーンをプリントしたTシャツは、シアー感を取り入れたデザインと襟元のパールがポイントです。

さらに、表情豊かな「ヤングオイスター」と「おばあさんカキ」を含む全7種類のシークレットフィギュアも登場。

そのほか、クールブランケットや、ウォーターボトル、ステンレスタンブラーなど、夏におすすめのグッズも揃います☆

ヤングオイスター ぬいぐるみ ファスナータイプ ヤングオイスター

価格:2,800円 (税込)

サイズ:

閉じた時 約 高さ9.5×幅12×奥行き11cm

開いた時 約 高さ10.5×幅12×奥行き19cm

キャラクター 約 高さ8.5×幅9×奥行き12cm

ツヤツヤ、コロンとしたフォルムの貝の中に「ヤングオイスター」が入ったぬいぐるみ。

両手を頬にあてたポーズ、貝殻のベッドにちょこんと収まった姿は、見ているだけでほっこり気分になれそう。

ぬいぐるみはベッドから取り出すこともできます。

ヤングオイスター&おばあさんカキ シークレットフィギュア ヤングオイスター

価格:900円 (税込)

パッケージサイズ:約 高さ5×幅4×奥行き2.8cm

カキの赤ちゃんの「ヤングオイスター」と「おばあさんカキ」のシークレットフィギュア。

フィギュアには角度によってピンクっぽく色が変化する偏光パールカラーがかけられています。

フィギュアデザインは目を閉じた顔や笑った顔など表情の異なる「ヤングオイスター」6種と、「おばあさんカキ」の1種のうち1種類が小箱の中に入っています。

どのデザインが入っているかは届いてからのお楽しみです。

ヤングオイスター トートバッグ ピンク ヤングオイスター

価格:4,400円 (税込)

サイズ:約 縦37×横35×厚み0.3cm/フェイス部分:約 厚み2.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約 27cm

光沢がある淡いピンクの生地に、ぬいぐるみ風の「ヤングオイスター」をあしらったトートバッグ。

散りばめられた上品な輝きのパールビーズが、ほんわか愛らしい「ヤングオイスター」にぴったりです!

デイリースタイルに加えるだけでコーディネートのポイントになってくれる、「ヤングオイスター」の魅力が詰まったおしゃれでかわいいファッションアイテムです。

ヤングオイスター 巾着 ピンク ヤングオイスター

価格:2,700円 (税込)

サイズ:約 縦20×横27×厚み11cm

光沢がある淡いピンクの生地に、ぬいぐるみ風の「ヤングオイスター」をあしらった巾着。

着ているドレスが繊細にきらめいて、華やかな雰囲気です。

ぱっと目を引くかわいいルックスなので、ドレッサー周りに飾って楽しむのもおすすめ☆

ヤングオイスター タンブラー ステンレス 2WAY ヤングオイスター

価格:3,300円 (税込)

サイズ:約 高さ12×直径8.5cm

冷たさ・温かさをキープするステンレス製タンブラー。

「ヤングオイスター」らしい淡い色合いのタンブラーは、優しい雰囲気いっぱいです。

貝殻のベッドに乗った姿や、ピンク色のドレスをひらひらさせた姿の「ヤングオイスター」は、見ているだけでほっこり気分になれそう。

「うるぽちゃちゃん」に『ふしぎの国のアリス』の「おばあさんカキ」と「ヤングオイスター」の新作ぬいぐるみが登場

ディズニーストアのぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」から「おばあさんカキ」と「ヤングオイスター」をモチーフにしたぬいぐるみが登場。

初登場となる「おばあさんカキ」は、水色のドレスを身にまとい、パールの鼻がポイントです。

さらに、シリーズ第2弾となるヤングオイスターは、両手を頬に添えた愛らしいポーズに思わずキュンとするデザイン。

やさしい色合いとかわいい表情に癒やされる、揃えてお部屋に飾りたくなるグッズです。

ヤングオイスター ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん ぽっ!

価格:1,100円 (税込)

サイズ:約 高さ12×幅9.5×奥行き9cm

光が映り込んでうるっとした瞳、ぽっちゃり体型がかわいい「ヤングオイスター」のぬいぐるみ。

手のひらにのせると、うるんだ瞳で「ぽっ!」とこちらを見上げて癒やしを与えてくれます。

ふんわりとした優しい手触りも「うるぽちゃちゃん」の魅力です。

おばあさんカキ ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん

価格:1,500円 (税込)

サイズ:約 高さ12×幅9.5×奥行き10cm

パールの鼻や小さな丸メガネがかわいい「おばあさんカキ」の「うるぽちゃちゃん」

「うるぽちゃちゃん」ぬいぐるみは、おしりにビーズが入っているのでお座りが得意。

お好きな場所に座らせて、いつでも側に置いておくことができます。

『不思議の国のアリス』に登場する「ヤングオイスター」にフォーカスしたかわいいグッズが盛りだくさん。

ディズニーストアにて2024年7月5日より販売が開始される『ふしぎの国のアリス』「ヤングオイスター」コレクションの紹介でした☆

