Facebookは2021年にメタバースへの傾倒のために社名をMetaに変更しましたが、そんなメタバース事業の中心となるはずのAR/VR開発部門であるReality Labsが、2022年6月以降、毎月10億ドル(約1600億円)もの損失を計上していると報じられています。Meta loses another $3.8 billion on VR/AR | GamesIndustry.biz

https://www.gamesindustry.biz/meta-loses-another-38-billion-on-vrarFacebook Has Lost $1 Billion Every Month On VR Since June 2022https://kotaku.com/facebook-meta-1-billion-every-month-loss-vr-metaverse-1851438748現地時間の2024年4月24日、Metaは2024年第1四半期(1〜3月)の決算を発表しました。同期におけるMetaの総売上は前年同期比で27%増の364億5000万ドル(約5兆7600億円)で、純利益は前年同期比で117%増の123億6000万ドル(約1兆9500億円)です。同期におけるReality Labsの売上は前年同期比で30%増の4億4000万ドル(約700億円)であったのに対して、同部門の支出は約43億ドル(約6800億円)であったことも明らかになりました。つまり、Reality Labsは2024年第1四半期に約38億5000万ドル(約6100億円)もの損失を計上したことになります。Meta - Meta Reports First Quarter 2024 Resultshttps://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2024/Meta-Reports-First-Quarter-2024-Results/default.aspxReality LabsはQuest 2やQuest 3といったVRヘッドセットの開発や、メタバースプロジェクトのHorizo​​n Worlds、ハイエンドVRおよびAR技術の開発に取り組んでいる部門です。しかし、前述の通り2024年第1四半期にReality Labsは利益を生み出していないどころか、「これまで一度も利益を生み出したことはない」と海外ゲームメディアのKotakuは指摘しています。MetaがReality Labsの収支を個別に報告し始めたのは2020年からで、それ以降、Reality Labsは一度も利益を上げたことがありません。それどころか、1四半期を除いて、Reality Labsは四半期ごとに20億ドル(約3200億円)もの支出を記録しています。そのため、Reality Labsは2022年6月以降、毎月10億ドルの損失を計上している計算になると指摘されています。以下のグラフは左が四半期ごとの収益、右が四半期ごとの収益(緑)と支出(赤)をまとめたものです。2024年第1四半期までの赤字を合計すると、MetaはReality Labsだけでこれまでに450億ドル(約7兆1000億円)以上の損失を計上しています。なお、Metaは2024年第1四半期の決算発表の中で、VR部門での損失が今後も拡大していくと予想しており、Metaのマーク・ザッカーバーグCEOもReality Labsについて「2030年代までは黒字化しない」という見通しを語りました。Kotakuは「これだけ多額の費用が投じられているのだから、周りを見渡せば誰もがVRヘッドセットを装着してメタバースに飛び込んでいると期待するでしょう。しかし、実際には一般消費者のVRへの支出は減り続けており、他企業もMetaの推し進めるメタバースへの投資を行っていません。Appleの高価なApple Vision Proでさえ失敗しているようです」と述べ、VRやメタバースの伸び悩みを指摘しています。Kotakuは世界最大のテクノロジー企業のひとつであるMetaが400億ドル(約6兆3000億円)以上を投資してもVRが普及していない理由を、「簡単な答えとしては、人々がVRを望んでいないのでしょう」と指摘。また、大手テクノロジー企業もメタバースからAIに軸足を切り替えつつあると指摘してます。