SNSで視聴回数を稼ぐために常識外れの行動を取る者は後を経たないが、アメリカ在住の19歳少年もSNSで注目を集めるために見知らぬ人を殴り、非難を買った。のちにこの少年はテレビ局のインタビューに応じたが、反省の色が見られない発言をしたことから猛非難を浴びている。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

米テキサス州ハリス郡ヒューストンにあるウォーサム・パークで撮影された1本の動画が、地元に不穏な影を落とした。動画には赤いパーカーを着た男が、公園内を歩いている男性を狙い、後ろから殴る様子が映っていた。殴られた男性は相手に見覚えがないこともあり、驚いて反撃することすらできないでいるように見えた。

動画は10月下旬頃、近隣地域に特化したSNS「Nextdoor」でシェアされ、注意が呼びかけられた。その後、通報を受けたハリス郡保安官事務所により捜査が行われ、暴行した男が地元に住むアルフォード・ルイス(Alford Lewis、19)と判明した。

ヒューストンのテレビ局『ABC13』によると、アルフォードは10月26日にウォーサム・パークで2人の男性の頭を殴り、その様子を撮影してSNSに投稿したという。襲われた2人目の男性においては殴られた後、腰にタックルを受ける様子が映っていた。また同テレビ局は、アルフォードのズボンのポケットに銃が入っていたと報道している。

さらにヒューストンにあるCBS系列のテレビ局『KHOU 11』が、アルフォードにインタビューをして「今回のことを後悔してますか?」と質問したところ、彼は次のように答えた。

「はい、後悔してます。でも分かるでしょ? 僕は単に間違いを犯しただけなんだ。誰だって間違いはあるんだ。動画だけを見ると、僕の悪い部分しか映っていない。このあと僕と彼が握手してどのようにハグしたかというのを人々は見てないんだよ。」

しかし『KHOU 11』によると、殴られた男性がアルフォードと和解したか否かは今のところ確認できていないという。

アルフォードはこのような所業に及んだ理由について「YouTube、TikTokの高評価や視聴回数を稼ぐためだった」と述べ、最後に「外に出て、自分が悪いことだと思うことや人からそう思われそうなことをする時は、あらかじめ周りに知らせておくことだ。そうじゃなければやるべきではない」と、自分の事例が人々の教訓になるように望んでいると語った。

自らの行動を後悔していると語ったアルフォードだが、SNSでは彼の発言に納得がいかない人が大勢いたようでこのような声があがった。

「『人間は間違いを犯すもの』って確かにそうだけど、彼の場合は計画して実行したんじゃないの? ただの自己弁護だろう。」

「反省の色が全くない! 彼は何とも思っていないんじゃない? こんな人たちがどんどん増えているよね。」

「これはイタズラ動画なんてもんじゃない。悪ふざけじゃなく犯罪であり、彼は逮捕されて起訴されるべきだ。」

今回のアルフォードの行動は、SNSで名声を得ようとする若者たちの不穏な傾向を浮き彫りにしたようだ。『KHOU 11』によると現在、ハリス郡保安官事務所では動画について引き続き調査しているが、被害に遭った男性たちが告訴しなかった場合、事態はこのまま終わる可能性が高いとのことだ。

ちなみに今年8月にはフロリダ州で、SNSのために浅瀬で捕まえたイルカの赤ちゃんを抱いて写真撮影した19歳少年に大きな非難の声があがっていた。イルカの赤ちゃんは後日、息絶えた状態で発見されたという。

