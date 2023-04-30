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¡ö1¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡¡https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/imo/attach/pdf/siryou-3.pdf
¡ö2¡¡¡ØÉÔÇ¥ÃîÊü»ôË¡¡¡¿¯Æþ³²Ãîº¬Àä¤Îµ»½Ñ¡Ù°ËÆ£²Å¾¼ÊÔ¡Ê2008¡Ë³¤Þâ¼Ë
¡ö3¡¡Akazawa et al. 1960. Arch. Biochem. Biophys. 88, 150-156
¡ö4¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡¡https://www.maff.go.jp/pps/j/information/kinkyuboujo/arimodoki.html
¡ö5¡¡¡Ö¼¯»ùÅç¸©»Ø½É»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥â¥¾¥¦¥à¥·¤ª¤è¤Ó¥¢¥ê¥â¥É¥¥¾¥¦¥à¥·¤Î¶ÛµÞËÉ½ü¤Èº¬Àä¡×ÇÀÎÓ¿å»º¾ÊÌç»Ê¿¢ÊªËÉ±Ö½ê¡Ê2012¡Ë¿¢ÊªËÉ±Ö¡¡66:350-351
¡ö6¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡¡https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/k_kokunai/arimodoki.html/attach/pdf/arimodoki-3.pdf
¡ö7¡¡Himuro et al. 2022 PLOS ONE
¡ö8¡¡Ikegawa et al. 2022 J. Appl. Entomol. 146, 850-859
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