¤¤¤Ä¤â¿È¶á¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¥È¥ì¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¥¹¡ÖSUGUBOËÉºÒ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

¥È¥ì¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¥¹¤¬¡¢2022Ç¯8·î26Æü¤è¤ê¡ÖSUGUBOËÉºÒ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤òÈÎÇäÃæ¡ª

¡È¤¤¤Ä¤â¿È¶á¤Ë¡¢¤¹¤°»ý¤Á½Ð¤»¤ë¡ÉËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£

 

¥È¥ì¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¥¹¡ÖSUGUBOËÉºÒ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×

 

 

²Á³Ê¡§5,478±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

È¯ÇäÆü¡§2022Ç¯8·î26Æü¡Ê¶â¡Ë

ÈÎÇä¾ì½ê¡§³ÚÅ·»Ô¾ì ¡Ø»¨²ß¥Í¥Ã¥ÈONLINE¡Ù

¥µ¥¤¥º¡§Ìó420¡ß310¡Êmm¡Ë

¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥Ô¥ó¥¯¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥Ö¥ë¡¼

ÁÇºà¡§¡Ú¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¥Ð¡¼¡Û¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë90¡ó¡¢¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó10¡ó¡Ú¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¸ÃÏ¡Û¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë90¡ó¡¢¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó10¡ó¡ÚÃæºà¡ÛÈ¯Ë¢¥Ý¥ê¥¹¥Á¥ì¥ó

 

¥È¥ì¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¥¹¤è¤ê¡¢ÃÏ¿Ì¤ä¿å³²¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊºÒ³²¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ­¡¦µ¡Ç½À­¤ËÍ¥¤ì¤¿ËÉºÒ¥°¥Ã¥º¡ÖSUGUBOËÉºÒ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£

¡ÖSUGUBOËÉºÒ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¡È¤¤¤Ä¤â¿È¶á¤Ë¡¢¤¹¤°»ý¤Á½Ð¤»¤ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿ËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£

 

 

ËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¾ì½ê¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤»ÅÉñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ë¡£

¡È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó ¡ß ¥Ð¥Ã¥° ¡ß ËÉºÒ¥­¥Ã¥È¡É¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤¿¡ÖSUGUBOËÉºÒ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥½¥Õ¥¡¡¼¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤É¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤âÉô²°¤Î°õ¾Ý¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ­¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

 

¤Þ¤¿¡¢ºÒ³²ÂÐºö¤È¤·¤Æ¿©ÎÁ¤ä°ûÎÁ¿å¤Ê¤É¤ÎÍÑ°Õ¤ÏËüÁ´¤Ç¤â¡¢°Õ³°¤Ë¿çÌ²¤ä¥È¥¤¥ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ÷¤¨¤Ï°Õ¼±¤¬¸þ¤­¤Å¤é¤¯¡¢½àÈ÷¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÈòÆñÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿çÌ²¤ä¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤Î´Ä¶­ºî¤ê¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¡£

 

 

¡ÖSUGUBOËÉºÒ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢ËÉºÒ¤Î½àÈ÷¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤¬¸þ¤­¤Å¤é¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ËÉ¬¤ºÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤Ê¤É10¼ïÎà¤ò¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ­¤ËÍ¥¤ì¤¿ËÉºÒ¥°¥Ã¥º¡£

¥È¥ì¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¥¹¡ÖSUGUBOËÉºÒ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ª

Copyright © 2022 Dtimes All Rights Reserved.