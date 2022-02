【今週のおすすめ海外ドラマ】『イエローストーン』『アガサ・クリスティー』スピンオフがついに！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はケヴィン・コスナー×鬼才テイラー・シェリダンの『イエローストーン』がついに日本上陸を果たすほか、アガサ・クリスティーが生み出したキャラクターが創作したキャラクターが主人公の注目作、『グレイズ・アナトミー』『ブリジャートン家』のションダ・ライムズがNetflixで手掛ける新シリーズなどの放送・配信がスタートとなる。お見逃しなく!

■2月7日(月)

『SEAL TEAM/シール・チーム』シーズン3(FOXチャンネル)

『BONES』でFBI捜査官シーリー・ブースを演じたデヴィッド・ボレアナズが主演を務めるミリタリーアクションドラマの第三章。

世界各地を回り、命がけで与えられた任務を遂行していたネイビーシールズの精鋭部隊、"ブラボー・チーム"。シーズン2では危機に陥った仲間を救出するため最後まで諦めず、規定を破ってでも仲間を守ったブラボーチーム。しかし、今シーズンではその後の苦悩が描かれる。仲間の怪我や危機など、チームが直面した問題は全て自らの責任と思い背負い込むリーダーのジェイソン。過去の記憶に苛まれ、眠れない日々と戦っていた。そんなチームのもとに、新しい指揮官がやってくる―。

■2月8日(火)

『イエローストーン』シーズン1(WOWOW)

ケヴィン・コスナー(『フィールド・オブ・ドリームス』)が主演する米Paramount Networkの西部劇がついに日本上陸。スピンオフとなる前日譚ドラマ『1883(原題)』の製作も決定済み。

舞台は3つの州にまたがる世界初の国立公園で、壮大な自然が人気のイエローストーン国立公園。その公園に隣接するモンタナ州の大牧場を営むジョン・ダットンがケヴィンの役どころ。

ケヴィン自身も製作総指揮に名を連ねており、共同クリエイターとシーズン1全話で監督・脚本を務めたのは映画『ボーダーライン』などの脚本家で『ウインド・リバー』『モンタナの目撃者』を監督した鬼才テイラー・シェリダン。

■2月9日(水)

『クイーンズ』(Disney+)

2月9日(水)よりディズニープラスのスターにて配信開始。

全12話となる『クイーンズ』は、HIPHOPブームが音楽業界を席巻していた90年代、そして時を経た現代を舞台に、当時活躍した架空の女性HIPHOPグループ<ナスティ・ビッチーズ(Nasty Bitches)>が20年ぶりに再結成し、それぞれに抱える問題や悩みを乗り越えていく様子を描く。

『FBI:Most Wanted 〜指名手配特捜班〜』シーズン1(Hulu)

犯罪捜査ドラマのスピンオフ。

FBIの最重要指名手配リストに載った凶悪な逃亡犯を追う、"追跡のエキスパート集団"の活躍を描く『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』は、迅速な逮捕が必要とされる指名手配犯の追跡という職務上、物語がよりスピーディに展開され、一話完結タイプの見やすさと、手に汗握るスリリングな緊張感を併せ持った中毒性の高いシリーズ。

この精鋭チームを率いるリーダーのジェス ・ラクロイ捜査官を演じるのは、『NIP/TUCK ハリウッド整形外科医』や映画『ファンタスティック・フォー』シリーズなどで知られるジュリアン・マクマホン。

■2月10日(木)

『ネビュラ75』(スターチャンネルEX)

新型コロナウィルスによりロックダウンしたイギリス・ロンドンのアパートで、『サンダーバード55/GOGO』のプロデューサー・監督を務めたスティーブン・ラリビエーを中心に同作のパペットや小道具、模型を使用し制作された新作シリーズが、独占日本初配信。

宇宙船「ネビュラ75」のクルーたちがミッションに臨んでいたが、故郷から何千万マイルも離れた場所に放り出されてしまう。宇宙の彼方に取り残された船長とその勇敢なクルーたちは、地球への帰還の道を模索する中で、宇宙の屑鉄商人から人類が知らない邪悪な生命体まで、様々なキャラクターと遭遇する。

■2月11日(金)

『アガサ・クリスティー 名探偵ヤルセン』(AXNミステリー)

アガサ・クリスティーが生み出したキャラクターが創作したキャラクターが主人公という、クリスティー作品史上初のユニークな設定のスピンオフ・ドラマシリーズ。

推理作家であり、名探偵ポワロの友達でもあるオリヴァは、その知識を使って事件解決をたびたび助けた、いわばヘイスティングスに次ぐ相棒ともいえる。そんな彼女が創作したキャラクターとして登場するのが名探偵スベン・ヤルセンだ。本作は、そのスベン・ヤルセンがテレビ・プロデューサーのクララと、現代のスウェーデンとフィンランドを舞台に事件解決に挑む。

『令嬢アンナの真実』(Netflix)

ジェシカ・プレスラーによるニューヨーク・マガジンの記事「How Anna Delvey Tricked New York's Party People (原題)」(=アンナ・デルヴェイはいかにしてNYのパーティーピープルを欺いたか)に着想を得たリミテッドシリーズ。

アンナは莫大な遺産を相続したドイツ人女性に成りすまし、富裕層を騙して金品を貢がせていた罪で捕まり起訴された人物。プライベートジェットを使い交友関係も華やかで、惜しげもなく金を使うそのリッチな生活ぶりをSNSで公開し、Instagramの女王として憧れの存在となっていた。その犯罪の様子を、あるジャーナリストが調査するのだが...果たしてアンナはNY随一の詐欺師なのか?

『ウィズ・ラブ』(Amazon Prime Video)

様々なホリデーシーズンに繰り広げられる恋愛模様を描く全5話からなる1話1時間のロマンティック・コメディ。『ママと恋に落ちるまで』や『ワンデイ −家族のうた−』のグロリア・カルデロン・ケレットがクリエイター・脚本・製作総指揮を務める。

出演キャストに名を連ねるのはエメロード・トビア(『シャドウハンター: The Mortal Instruments』)、マーク・インデリカート(『アグリー・ベティ』)、ローム・フリン(『殺人を無罪にする方法』)、デズモンド・チアム(『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』)、ヴィンセント・ロドリゲス(『クレイジーエックスガールフレンド』)、アイシス・キング(『Lの世界 ジェネレーションQ』)ら。

■2月12日(土)

『警部補アニカ 〜海上殺人捜査ファイル〜』(WOWOW)

『埋もれる殺意』シリーズでキャシー警部を好演したニコラ・ウォーカー主演。警部補アニカ率いるチームMHUが海や湖などで発見された殺人事件を捜査する一話完結のクライムサスペンス。

スコットランド・グラスゴーの警察署に、"海上殺人捜査班(MHU)"が新設される。リーダーとなるのは、ノルウェー出身の警部補アニカ。自らモーターボートを操縦し、推理力は抜群、犯罪者と対峙しても物おじしない敏腕捜査官だが、初めてとなるチームを率いる仕事に戸惑う...。

(海外ドラマNAVI)



