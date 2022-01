ゴジラ＆タイタンを描く"モンスターバース"のドラマシリーズが製作決定

映画『GODZILLA ゴジラ』シリーズなどで "モンスターバース"を展開するLegendary Picturesが、Apple TV+でゴジラとタイタンをフィーチャーした実写版ドラマを製作することを発表した。米Deadlineが報じている。

タイトル未定の新作ドラマは、ゴジラとタイタンによるサンフランシスコを壊滅させるほどの壮絶な闘いと、モンスターが実在しているという衝撃的な新しい現実が描かれる。また、モンスターにまつわる隠された秘密と、 "モナーク"と呼ばれる秘密組織とモンスターの関係を暴こうとする一家を追うシリーズとなる。

