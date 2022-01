¡Ø¥Ç¥¹ºÊ¡Ù¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ð¡¼¥¸¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥³¥í¥Ê¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë°ãÈ¿¤·¤ÆÃë¥É¥é¹ßÈÄ¤Ë

『デスパレートな妻たち』のカール役や、犯罪捜査ドラマ『ボディ・オブ・プルーフ 死体の証言』のダン・ラッセル役でお馴染みのリチャード・バージが、番組のコロナポリシーに違反して、ドラマから降板させられていたことが判明した。米Hollywood Reporterらが報じている。

リチャードは、1月9日(日)、米CBSの昼メロドラマ『The Young and the Restless(原題)』に参加してからわずか1年足らずで番組を去ることを発表した。そして、同作はリチャードが演じていたメディア界の大物アシュランド・ロック役を、ロバート・ニューマン(『ハウス・オブ・カード 野望の階段』)に早急にキャスティングし直している。

The Young and the Restless(@youngandrestlesscbs)がシェアした投稿