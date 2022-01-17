¡Úº£½µ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á³¤³°¥É¥é¥Þ¡Û¡Ø¥ª¥¶¡¼¥¯¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ÙºÇ½ª¾Ï¡¢¡Ø¥¯¥ê¥Þ¥¤¡Ù¤¢¤Î¿Í½Ð±é¤Î´üÂÔºî¤¬¾åÎ¦¡ª
³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¤Ç¤Ï¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ÊºÆÊüÁ÷¤â´Þ¤à¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡Ë¤ò½µ¤´¤È¤Ë¤´¾Ò²ð¡£º£½µ¤ÏHulu¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÈ¯¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤¬ÆüËÜ½éÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¥Ò¥Ã¥È¥á¥¤¥«¡¼¤Î¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥¦¥ë¥Õ¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡ØFBI¡§ÆÃÊÌÁÜººÈÉ¡Ù¤È¡Ø¥·¥«¥´¡¦¥á¥Ã¥É¡Ù¤ÎºÇ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤â¾åÎ¦¡ª¡¡Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥ª¥¶¡¼¥¯¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡Ù¤ÏºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó4¤ÎÁ°È¾¤¬ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
1·î17Æü¡Ê·î¡Ë¡Á23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥É¥é¥Þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£1·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡Ø¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹ Èà¤é¤ÎÁªÂò¡Ù¡ÊHulu¥×¥ì¥ß¥¢¡Ë
¥Ö¥é¥¸¥ëËÌÅìÉô¤Î³¹¥ì¥·¥Õ¥§¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Æ±¤¸Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ç¯Îð¤â·ÐÎò¤â°Û¤Ê¤ë£´¿Í¤ÎÃË½÷¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì£·Ç¯´Ö¤Î·º´ü¤ò½ª¤¨¤Æ½Ð½ê¤·¤¿¸å¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
º§Ìó¼Ô¤ÎÉâµ¤¸½¾ì¤òÌÜ·â¤·¾×Æ°Åª¤Ë¼Í»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¥ô¥£¥»¥ó¥Á¡¢ ·Ù»¡´±¤Ç¤¢¤ëÎÙ¿Í¤ËìÊ¤á¤é¤ì¡¢ ²ÈÂ²¤È°ú¤Îö¤«¤ì¤¿¼çÉØ¥Õ¥¡¥Ã¥Á¥Þ¡¢ Â´¶È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÎºÇÃæ¤Ë¡¢ ÊÐ¸«¤«¤é¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¥í¡¼¥¼¡¢ »ö¸Î¤Ç²¼È¾¿ÈÉÔ¿ï¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¤ÎÂº¸·¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ ¼«»¦¤ò¤Û¤¦½õ¤·¤¿É×¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª4¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬1ÏÃ¤º¤ÄÄÖ¤é¤ì¤ë¡£
£±·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡¢°Ê¹ßËè½µ²ÐÍËÆü¤Ë4ÏÃ¤º¤ÄÄÉ²ÃÇÛ¿®Í½Äê¡Ê»ú¡¦¿á¡Ë
¡ØFBI: ÆÃÊÌÁÜººÈÉ¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡ÊFOX¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë
¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¶è¤Î¥ê¥È¥ë¡¦¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ÎÇúÇË»ö·ï¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¥·¡¼¥º¥ó2¤¬CS½éÊüÁ÷¡ª¡¡
Âè3ÏÃ¡ØÁÀ¤ï¤ì¤¿ÊÑ³×¼Ô¡Ù¤Ç¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë¡ØNCIS ¡Á¥Í¥¤¥Ó¡¼ÈÈºáÁÜººÈÉ¡Ù¤Ç¤Î¥±¥¤¥È¥ê¥óÌò¤ä¡Ø¥ê¥¾¡¼¥ê¡õ¥¢¥¤¥ë¥º¡Ù¤Î¥â¡¼¥é¡¦¥¢¥¤¥ë¥ºÌò¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥µ¥Ã¥·¥ã¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤¬½Ð±é¡£ÂçÅýÎÎ¸õÊä¤Î½÷ÀµÄ°÷¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Âè18ÏÃ¡Ø¿¿¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡Ù¤ÏËÜºî¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ØFBI¡§Most Wanted¡Á»ØÌ¾¼êÇÛÆÃÁÜÈÉ¡Á¡Ù¤È¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£1·î19Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ø¥·¥«¥´¡¦¥á¥Ã¥É¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4¡ÊHulu¡Ë
¡Ø¥·¥«¥´¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ù¡Ø¥·¥«¥´ P.D.¡Ù¤ËÂ³¤¯¡Ø¥·¥«¥´¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥«¥´¡¦¥á¥Ã¥É¡Ù¤ÎÂè4¥·¡¼¥º¥ó¡£
Æü¡¹Â¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ë¥·¥«¥´°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎµßµÞ³°Íè¡ÊED¡Ë¤Ï¡¢°ì¹ï¤òÁè¤¦"Ì¿¤ÎºÇ¸å¤ÎºÖ"¡£´µ¼Ô¤ÎÉÂ¤Î¸¶°ø¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¼£ÎÅÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆñ¤·¤¤È½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë...¡£¤Ê¤ª¡¢Hulu¤Ç¤Ï¡Ø¥·¥«¥´¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ù¡Ø¥·¥«¥´ P.D.¡Ù¤ò´Þ¤à¡Ø¥·¥«¥´¡Ù¥·¥ê¡¼¥º4ºî¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«ÊüÂê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ø¥Û¥Ã¥È¡¦¥¾¡¼¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë
1994Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ü¥é¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½±Íè¤·¤¿¼ÂÏÃ¤òÉÁ¤¯¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥×¥ì¥¹¥È¥óÃø¤Î¾®Àâ¡Ö¥Û¥Ã¥È¡¦¥¾¡¼¥ó¡×¤Î¥É¥é¥Þ²½¡£Ëè¥·¡¼¥º¥ó¡¢°Û¤Ê¤Ã¤¿¼ÂºÝ¤Î»ö·ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥ï¥¤¥Õ¡Ù¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¥Ê¡¦¥Þ¥ë¥°¥ê¡¼¥º¡£
¥¨¥Ü¥é¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÊÝ´É¸Ë¤Ç¡¢¿¦°÷¤Î´¶À÷»ö·ï¤¬È¯À¸¡£Ã×»àÎ¨90¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È¤¤¤¦¥¨¥Ü¥é½Ð·ìÇ®¤Î³È»¶¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¼«¤é¤ÎÌ¿¤ò´í¸±¤Ë»¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÉõ¤¸¹þ¤á¤ËÆ°¤¯¡½¡½¡£
¢£1·î21Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ø¥ª¥¶¡¼¥¯¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4¥Ñ¡¼¥È1¡ÊNetflix¡Ë
ËãÌô²¦¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¡¢²ÈÂ²¤ò´¬¤¹þ¤ßÈÈºá¹Ô°Ù¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¡¢Netflix¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥é¥¤¥à¥É¥é¥Þ¡£¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó4¤¬2Éô¤Ë¤ï¤«¤ì¤Æ¤ÎÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£
Æ±ÍÍ¤Î¶Ú½ñ¤¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¡Ù¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤À¤¬¡¢²ÈÂ²»×¤¤¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬Ã±¿È´í¸±¤òËÁ¤¹Æ±ºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ËÜºî¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤é¤ÐºÊ»Ò¤µ¤¨´í¸±¤Ë´¬¤¹þ¤àÎä¹ó¤µ¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¡£
¡Ø»×¤¦¤Þ¤Þ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¡ÊAmazon Prime Video¡Ë
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¡ØOn the Spectrum¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡Ø¥í¥º¥¦¥§¥ë¡¿À±¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤ä¡Ø¥Ô¥å¥¢¡¦¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯°åÎÅ¤Î³×Ì¿»ù¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥±¥¤¥Æ¥£¥à¥º¤¬¥¢¥á¥ê¥«ÈÇ¤òÀ½ºî¡£
¼«ÊÄ¾É¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Ä20Âå¤Î3¿Í¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¢¥Ï¥ê¥½¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¤¬»ÜÀß¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÎø°¦¡¢»Å»ö¡¢¤½¤·¤ÆÍ§¾ð¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤éÆü¾ï¤ò²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥Þ¥ó¥Æ¡¼¥Ë¥ã¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÎÉã¿ÆÌò¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢£1·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ø¥¸¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó7¡ÊHulu¡Ë
¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±Ì¾¤ÎÈÖÁÈ¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ÊÆNBC¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥¸¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó7¤¬ÆüËÜ½éÇÛ¿®¡ª¡¡¥·¡¼¥º¥ó1¤«¤é¥Þ¥¤¥±¥ëÌò¤Ç¼ç±é¤·¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¡¦¥«¥ì¥ë¤¬ËÜ¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¡¼¥º¥ó7¤Ë¤ÏËÜ²È¤«¤é¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥¸¥ã¡¼¥ô¥§¥¤¥¹¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡ª¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥º¡Ê¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¡Ø¥á¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¥¿¥¦¥ó¡¿¤¢¤ë»¦¿Í»ö·ï¤Î¿¿¼Â¡Ù¡Ë¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¢¡¼¥Í¥Ã¥È¡Ê¡Ø¥Ö¥ë¡Á¥¹°ì²È¤ÏÂçË½Áö¡ª¡Ù¡Ë¡¢¥ì¥¤¡¦¥í¥Þ¥Î¡Ê¡Ø¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡Ù¡Ë¡¢¥¸¥à¡¦¥¥ã¥ê¡¼¡Ê¡Ø¥È¥¥¥ë¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¡¼¡Ù¡Ë¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢£1·î23Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ø¥Ç¥£¥¢¥È¥í¥ÕÆ½»ö·ï¡Ù¡ÊAXN¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ë
1959Ç¯µì¥½Ï¢¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ°Ê¹ß¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë"À¤³¦°ìÉÔµ¤Ì£¤ÊÁøÆñ»ö·ï"¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¤ÎºÇ¿·¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬AXN¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤ÆÆÈÀêÊüÁ÷¡ª
1959Ç¯2·î¡¢¥½Ï¢¥¹¥Ù¥ë¥É¥í¥Õ¥¹¥¯½£¤ÎÀã»³¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç³ØÀ¸¤é¤ÎÅÐ»³Ââ4Ì¾¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¡£»Ä¤ë5Ì¾¤ÎÁÜº÷¤¬·üÌ¿¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤«¤éKGB¾¯º´¤Î¥³¥¹¥Á¥ó¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ìÁÜºº¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·É½¸þ¤¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ï½£¸¡»¡¶É¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥í¥Õ¸¡»¡´±¤Ç¡¢¥³¥¹¥Á¥ó¤Ï½ñÎà¤äµÏ¿¤Ë¤Ï"Â¸ºß¤·¤Ê¤¤ÃË"¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈëÌ©Î¢¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¸¡»ë´±¤Î¥«¡¼¥Á¥ã¤Ï°ì¿Í¤Î»à°ø¤òÄãÂÎ²¹¾É¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¬...¡£
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Photo:
¡Ø¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹ Èà¤é¤ÎÁªÂò¡Ù(C) Copyright Globo Comunicação e Participações SA
¡ØFBI: ÆÃÊÌÁÜººÈÉ¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2© 2019 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.
¡Ø¥·¥«¥´¡¦¥á¥Ã¥É¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4© 2018 Universal Television LLC. All Rights Reserved.
¡Ø¥Û¥Ã¥È¡¦¥¾¡¼¥ó¡Ù© National Geographic
Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥ª¥¶¡¼¥¯¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4¥Ñ¡¼¥È1¤Ï1·î21Æü¡Ê¶â¡Ë
¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®
¡Ø¥¸¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó7 © 2010 NBC Studios, Inc. and Universal Network Television LLC. All Rights Reserved.
¡Ø¥Ç¥£¥¢¥È¥í¥ÕÆ½»ö·ï¡Ù©2020 1-2-3 Production