¡Úº£½µ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á³¤³°¥É¥é¥Þ¡Û¡Ø¥ª¥¶¡¼¥¯¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ÙºÇ½ª¾Ï¡¢¡Ø¥¯¥ê¥Þ¥¤¡Ù¤¢¤Î¿Í½Ð±é¤Î´üÂÔºî¤¬¾åÎ¦¡ª

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はHuluプレミアでブラジル発のヒューマンドラマが日本初配信となるほか、ヒットメイカーのディック・ウルフが手掛ける『FBI:特別捜査班』と『シカゴ・メッド』の最新シーズンも上陸! Netflixオリジナルシリーズ『オザークへようこそ』は最終章となるシーズン4の前半が配信スタートとなる。お見逃しなく!

1月17日(月)〜23日(日)にスタートするおすすめドラマは以下の通り。

■1月18日(火)

『ジャスティス 彼らの選択』(Huluプレミア)

ブラジル北東部の街レシフェを舞台に、同じ日に逮捕された年齢も経歴も異なる4人の男女が、それぞれ7年間の刑期を終えて出所した後の姿を描くヒューマンドラマ。

婚約者の浮気現場を目撃し衝動的に射殺してしまった青年ヴィセンチ、 警察官である隣人に貶められ、 家族と引き裂かれた主婦ファッチマ、 卒業パーティの最中に、 偏見からドラッグの売人として逮捕された女子高生ローゼ、 事故で下半身不随となった妻の尊厳を守るため、 自殺をほう助した夫マウリシオ4人の主人公それぞれの独立したストーリーが1話ずつ綴られる。

1月18日(火)から独占配信開始、以降毎週火曜日に4話ずつ追加配信予定(字・吹)

『FBI: 特別捜査班』シーズン2(FOXチャンネル)

クイーンズ区のリトル・エジプトのレストランでの爆破事件から物語が始まるシーズン2がCS初放送!

第3話『狙われた変革者』ではゲストに『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』でのケイトリン役や『リゾーリ&アイルズ』のモーラ・アイルズ役で人気を博したサッシャ・アレクサンダーが出演。大統領候補の女性議員という重要な役どころで出演しているほか、第18話『真のアメリカ人』は本作のスピンオフ作品である『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』とのクロスオーバーエピソードになっている。

■1月19日(水)

『シカゴ・メッド』シーズン4(Hulu)

『シカゴ・ファイア』『シカゴ P.D.』に続く『シカゴ』シリーズ第3弾として登場した大ヒット医療ドラマ『シカゴ・メッド』の第4シーズン。

日々多くの患者が運び込まれるシカゴ医療センターの救急外来(ED)は、一刻を争う"命の最後の砦"。患者の病の原因を突き止めることが求められ、治療方針について難しい判断を迫られる...。なお、Huluでは『シカゴ・ファイア』『シカゴ P.D.』を含む『シカゴ』シリーズ4作すべてを見放題で楽しめる。

『ホット・ゾーン』シーズン1(ディズニープラス)

1994年にアメリカで出版され、世界中でベストセラーとなったエボラウイルスがアメリカに襲来した実話を描く、リチャード・プレストン著の小説「ホット・ゾーン」のドラマ化。毎シーズン、異なった実際の事件が描かれ、シーズン1の主演を務めるのは『グッド・ワイフ』のジュリアナ・マルグリーズ。

エボラウイルスの保管庫で、職員の感染事件が発生。致死率90パーセントというエボラ出血熱の拡散を防ぐため、研究者たちは自らの命を危険に晒しながらもウイルスの封じ込めに動く――。

■1月21日(金)

『オザークへようこそ』シーズン4パート1(Netflix)

麻薬王に追い詰められたサラリーマンが、家族を巻き込み犯罪行為に手を染める、Netflixのオリジナルクライムドラマ。そのファイナルとなるシーズン4が2部にわかれての配信スタートとなる。

同様の筋書きで人気となった『ブレイキング・バッド』を思わせるクライムサスペンスだが、家族思いの主人公が単身危険を冒す同作とは異なり、本作は必要ならば妻子さえ危険に巻き込む冷酷さが持ち味だ。

『思うままの世界』(Amazon Prime Video)

イスラエルのドラマ『On the Spectrum(原題)』をベースに『ロズウェル/星の恋人たち』や『ピュア・ジーニアス ハイテク医療の革命児』で知られるジェイソン・ケイティムズがアメリカ版を製作。

自閉症スペクトラムという共通点を持つ20代の3人、ジャック、ハリソン、そしてヴァイオレットが施設で共同生活をしながら恋愛、仕事、そして友情といった悩みを乗り越えながら日常を過ごす様子が描かれる。

のジョー・マンテーニャがジャックの父親役で登場する。

■1月22日(土)

『ジ・オフィス』シーズン7(Hulu)

イギリスで放送されていた同名の番組をリメイクし、人気を博した米NBCの人気ドラマ『ジ・オフィス』のシーズン7が日本初配信! シーズン1からマイケル役で主演したスティーヴ・カレルが本シーズンをもって降板している。

シーズン7には本家からリッキー・ジャーヴェイスがゲスト出演! そのほかにもエヴァン・ピーターズ(『アメリカン・ホラー・ストーリー』『メア・オブ・イーストタウン/ある殺人事件の真実』)、ウィル・アーネット(『ブル〜ス一家は大暴走!』)、レイ・ロマノ(『ハリウッド・チャンス!』)、ジム・キャリー(『トゥルーマン・ショー』)らが登場する。

■1月23日(日)

『ディアトロフ峠事件』(AXNミステリー)

1959年旧ソ連で発生して以降現在に至るまで、ロシアだけでなく、世界中で物議を醸している"世界一不気味な遭難事件"の真相に迫ったロシアの最新ミステリーがAXNミステリーにて独占放送!

1959年2月、ソ連スベルドロフスク州の雪山で行方不明になっていた大学生らの登山隊4名の遺体が発見される。残る5名の捜索が懸命に続けられる中、モスクワからKGB少佐のコスチンが派遣され捜査に加わることに。しかし表向きの責任者は州検察局のテンパロフ検察官で、コスチンは書類や記録には"存在しない男"だった。そして秘密裏に任命された検視官のカーチャは一人の死因を低体温症と判断するが...。

