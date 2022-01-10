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Junk food and the brain: How modern diets lacking in micronutrients may contribute to angry rhetoric
https://theconversation.com/junk-food-and-the-brain-how-modern-diets-lacking-in-micronutrients-may-contribute-to-angry-rhetoric-170863
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