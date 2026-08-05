健康トリビア
『健康トリビア』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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夏の冷え、むくみ、だるさ対策 ツボ＆反射区押しの方法を伝授
ボディバランス整体師の吉田佳代さんが冷えには「八邪」、だるさには
レタスクラブ
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緑茶を飲むと死亡するリスクが低まる？ベトナムで研究された内容を医師解説
ベトナムの4万人超を11年追跡した研究で、男性で特に明確な傾向がみられた
Medical DOC
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ヨーグルトはいつどのタイミングで食べるべき？医師が徹底解説
朝なら体温上昇などの効果、昼なら次の食事の食べ過ぎを防ぐ効果が期待できるそう
Medical DOC
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「休みなのに疲れる」 お盆休み特有の「隠れ疲労」注意 対策法はある？
帰省や環境変化で自律神経が過剰に働き「隠れ疲労」が生じるとのこと
オトナンサー
2026年8月6日
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ベッドに入る3時間前には夕食終える 夜に副交感神経の働きを高める方法
ココカラネクスト
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「保険でも良い治療ができる」は言い訳？歯科医が明かす構造的問題
日本人の多くは「歯医者が儲かるためにやっている」と誤解していると説明
livedoor ECHOES
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不規則な生活や不安定な恋愛は危険？躁状態を引き起こしかねない行動
投資・働きすぎ・不規則な生活など躁状態を誘発するNG行動が7つ挙げられた
livedoor ECHOES
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1日10分で手軽に「ひざ痛対策」
椅子スクワットやカーフレイズなど1日10分以内の3種目を紹介している
livedoor ECHOES
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空腹時は胃に刺激を与えることも キウイを食べる際の注意点3つ
アレルギーや消化器症状のリスクがあり空腹時の摂取にも注意が必要だ
Medical DOC
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コーヒー、朝すぐ飲むのはダメ？管理栄養士が「時間栄養学」に基づき解説
Medical DOC
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脳梗塞になりやすい人の特徴 発症には生活習慣病が深く関わる
肥満・過度の飲酒・加齢の3つが主なリスク要因として挙げられている
Medical DOC
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アトピー性皮膚炎で顔の半分が真っ赤 幼少期は身体中に生傷が絶えず
投稿者の夕霧わかなさんは思春期に劣等感と激しい痛みに苦しんだという
オリコンニュース
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認知症研究 近年「40Hz」という特定のリズムを持つ音刺激が話題に
国立あおやぎ苑の武田行広医師によると周辺症状の有意な改善が見られたという
よろず~ニュース
2026年8月5日
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夫の「産後うつ」にみられる症状
父親側の症状は怒りやイライラとして現れ、自覚しにくいケースが多いという
Medical DOC
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大豆を摂取してストレス過食防止
ココカラネクスト
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1日10回でお腹がみるみる引き締まる 一気に腹筋＆体幹を強化する習慣
beauty news tokyo
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血圧を下げる飲みもの ケース別の選び方や注意点を医師が解説
無糖茶・食塩無添加トマトジュース・低脂肪乳などが候補に挙がっている
Medical DOC
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毎日10分ほど早歩きすると…消費カロリーは1年で体脂肪1キロ分
ココカラネクスト
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はちみつを食べて…血糖値スパイクは発生するのか？医師が見解示す
Medical DOC
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40代以降の女性必見 子宮体がんの初期症状について医師が解説
Medical DOC