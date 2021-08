塩は欠かせない調味料だが、似たような白い粉を調理中に入れてしまったためにそれを食べた家族24名が死亡した。ナイジェリアで起こった悲劇を『The South African』『The News Nigeria』などが伝えている。

ナイジェリア北西部のソコト州にあるダンザンケ(Danzanke)という村で8月9日、食事中だった家族が次々と倒れていき、救急隊員が駆けつけて延命措置を行ったが残念ながら24名が死亡した。ソコト州保健当局によると、家族は塩の代わりに化学肥料を間違えて入れて調理したようで、食事をした24名が死亡、味見程度で少ししか食べなかった女性2名も病院で治療を受けているとのことだ。家族は親兄弟親戚などが同じ建物に居住し、食事をしていたという。

この肥料は「Gishirin Lalle in Hausa」と呼ばれているもので、塩と同じ場所に保管されていたことから誤って肥料を入れてしまったのではないかとみられている。

保健当局はこのような事故が起きないよう、食料を他の農薬や化学薬品などと同じ場所に保管しないように、さらに使用する前は中身をよく確認するように呼びかけている。またそういった確認が大惨事を避けることができると人々に強く注意喚起した。

