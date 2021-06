アメリカには、「Roth IRA」という個人年金制度があります。これは、税制上の特典により労働者の資産形成を支援するための制度ですが、PayPalの創業者で資産家のピーター・ティール氏が、この制度を活用して膨大な額の蓄財に成功したと非営利の報道機関であるProPublicaが報じています。

Lord of the Roths: How Tech Mogul Peter Thiel Turned a Retirement Account for the Middle Class Into a $5 Billion Tax-Free Piggy Bank - ProPublica

https://www.propublica.org/article/lord-of-the-roths-how-tech-mogul-peter-thiel-turned-a-retirement-account-for-the-middle-class-into-a-5-billion-dollar-tax-free-piggy-bank

Roth IRAは、デラウェア州の上院議員だったウィリアム・ロスらの主導により実現した個人年金制度です。年齢などによって額は変わりますが、年間6000ドル(約66万5000円)前後の枠の中で購入した株式などを59歳半まで保有しておくと、期間満了時に投資した資産が非課税になるという仕組みになっています。

by singularitysummit

ProPublicaによると、ティール氏はこのRoth IRAを利用して約50億ドル(約5543億3000万円)もの大金を手にしたことが、国税庁の確定申告書のデータから判明したとのこと。これに対して、2018年末におけるRoth IRAの利用額の平均は3万9108ドル(約433万5000円)しかありません。記事作成時点で53歳のティール氏は、59歳半になる2027年までRoth IRAの口座に手をつけなければ、1円も税金を支払うことなく50億ドルを口座から引き出すことができるそうです。

ティール氏がこれほどの大金を得られたのは、同氏が一般の人は購入できないスタートアップの株を法外な安値で購入できたからです。この方法で蓄財する手順は、次のとおり。まず、Roth IRAの非課税枠を利用して、スタートアップの株式100万株を1株当たりわずか0.001ドルで買い付けます。この時点での資産額は1000ドル(約11万円)しかありません。

そして、このスタートアップが新規株式公開(IPO)により上場され、1株50ドル(約5500円)の値がついたとします。Roth IRAで100万株買っているので、合計資産額は5000万ドル(約55億円)になります。

この5000万ドルを元手に、さらにスタートアップに投資をします。そして、それらの企業が成長することで、資産額はさらに増大していきます。これが、ティール氏がRoth IRAを通じて巨万の富を手にした仕組みです。

ProPublicaが入手したティール氏の資産記録によると、1999年末にティール氏がRoth IRA口座に保有していた資産額はわずか1664ドル(約18万5000円)しかありませんでしたが、この資産額は翌年に約380万ドル(約4億2000万円)となり、増加率にして22万7490%もの成長を遂げました、

カリフォルニア大学アーバイン校の税法学教授であるビクター・フライシャー氏は、ProPublicaの取材に対し「スタートアップの株式をRoth IRAで購入するというのは、弁明の余地がないことです。一体どこまで貪欲になれるのでしょうか」とコメントしました。

また、個人年金制度専門の税理士であるウォーレン・ベイカー氏は、「スタートアップで働いている経営陣のクライアントには、スタートアップの株をRoth IRAで購入しないようアドバイスしています。なぜなら、株式の評価額が妥当だという裏付けがないので、特殊な株取引で資産を過小評価したとしてアメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)からにらまれる可能性があるからです」と述べました。なお、ProPublicaはIRSにもコメントを求めましたが、回答は得られなかったそうです。