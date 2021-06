【今週スタートの海外ドラマ】『SUPERGIRL』『エリート』『埋もれる殺意』の新シーズンが開始！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はローズ・バーン(『ダメージ』)×『デスパレートな妻たち』製作陣によるエアロビで人生を変えた主婦を描く注目の新作や、『SUPERGIRL/スーパーガール』『エリート』といった人気シリーズの新シーズンが開始となる。お見逃しなく!

6月14日(月)から20日(日)にスタートする注目ドラマは以下の通り!



■6月15日(火)

『ワーキングママ』シーズン5(Netflix)

カナダ発のコメディドラマ。育児休暇を終え、職場復帰したママたちの苦労がコメディタッチで描かれる。

新シーズンでは、ケイトたち4人のママは、仕事と育児、結婚生活、さらに別居や新たな関係で大苦戦することになる――。



■6月16日(水)

『SUPERGIRL/スーパーガール』シーズン5(Hulu)

DCコミックスの人気ドラマ『SUPERGIRL/スーパーガール』の新シーズン!

シーズン5では職場であるキャットコー・メディアのオーナーが代わったり、親友に秘密を知られてしまったりと私生活に大きな変化が訪れるなか、カーラ(メリッサ・ブノワ)はスーパーガールのコスチュームを一新し、仲間と共に新たな脅威に立ち向かう。



■6月17日(木)

『カトラ』(Netflix)

『2ガンズ』や『 アドリフト 41日間の漂流』といった映画の監督として知られるバルタザール・コルマウクルが贈る初のアイスランド製作シリーズ。

カトラ火山大噴火により先史時代の謎の成分が異変を引き起こす。





『ブラック・サマー: Zネーション外伝』シーズン2(Netflix)

の前日譚にあたる『ブラック・サマー: Zネーション外伝』のシーズン2が上陸。

ゾンビが蔓延る世紀末的な世界になってから6週間後...。娘と離れ離れになってしまったローズは少人数のアメリカ避難民と一緒に娘を探す壮絶な旅に出る。新シーズンでは、冬が訪れてサバイバルはさらに危険に。娘を探すローズの旅路の行方は?

■6月18日(金)

『エリート』シーズン4(Netflix)

人気青春サスペンスがシーズン4へ!

スペイン随一のエリート私立高校"ラス・エンシナス"へ編入した労働者階級の学生と、富裕層の生徒たちの間で起こる衝突や殺人事件、人種問題などの問題を引き起こす様子がスリリングに描かれるサスペンスシリーズ。新たな謎と物語が幕を開ける。

『フィジカル』シーズン1(Apple TV+)

ローズ・バーン(『ダメージ』)主演のドラメディ。1980年代のカリフォニア州で苦労しながら暮らす主婦が、エアロビクスという新しい世界を知ったことで型破りな生き方を見つけていく。

で脚本とプロデューサーを兼任していたアン・ウェイスマンが脚本とショーランナーを担当している。



■6月19日(土)

『埋もれる殺意〜18年後の慟哭〜』(AXNミステリー)

2015年から英ITVで放送されている人気のクライムサスペンスシリーズの第3弾。

過去2作(『〜39年目の真実〜』『〜26年の沈黙〜』)は、それぞれ20年以上前の未解決事件を捜査していく、英国版と言える作品だった。本作では、高速道路で白骨遺体が発見されたことをきっかけに、18年前に起きた事件を調べていく。

