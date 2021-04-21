ドン・キホーテ、7インチ小型PC「NANOTE P8」発売 8GBメモリやPentium N4200搭載
ドン・キホーテは4月20日、プライベートブランド「情熱価格」の新製品として、7インチUMPC「NANOTE P8」（型番 UMPC-02-SR）を発表しました。価格は3万2780円（税込み）で、全国のドン・キホーテ系列店舗が販売します。
本機は同社が2020年4月に発売した低価格のUMPC「NANOTE」の第2弾。7インチ液晶やPCだけでなくタブレットとしても利用可能な2in1構造を継承し、ユーザーからの強い要望により、基本仕様をアップグレードしたのがポイント。
具体的には、CPUをIntel Atom Z8350（初代NANOTE）からPentium N4200（NANOTE P8）へと変更したほか、メモリ容量を4GBから8GBに増量。一方、64GBのストレージや、画面解像度（1920x1200）、OS（Windows 10 Home）などは据え置きとなっています。
OS：Windows 10 Home
CPU：Pentium N4200
メモリ：8GB LPDDR4
ストレージ：64GB eMMC
ディスプレイ：7インチ液晶（1920x1200）
無線LAN規格：IEEE802.11b / b / n
Blutooth：4.0
Webカメラ：0.3MP
USB 3.0 Type-A x1
充電用USB Type-C x1
microHDMI x1
3.5mmステレオミニジャック x1
microSDカードスロット（256GBまで） x1
バッテリー：2050mAh（約7時間駆動）
サイズ：約181x113.6x19.6mm（幅x奥行きx高さ）
重量：約560g
付属品：ACアダプタ（約1.6mヘッド含む）、microHDMI-HDMI変換コネクタ（約165mm）、取扱説明書、保証書
生産国：中国
Source：NANOTE P8
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