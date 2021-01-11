¥³¥í¥Ê¡¢´¶À÷¼Ô¥¼¥í¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿´ä¼ê¸©¡¡¤¤¤Þ¤ä»àË´Î¨¥ï¡¼¥¹¥È1¤Î¤Ê¤¼¡¡
¡¡´ä¼ê¸©¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î²¼½Ü¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷¼Ô¤¬¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀ¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤·¤«¤·7·î29Æü¤Ë½é¤Î´¶À÷¼Ô¤ò½Ð¤·¡¢11·î¤«¤é¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤¬È¯À¸¡£1·î4Æü¸½ºß¤Ç´¶À÷¼Ô¤Ï394¿Í¡ÊÁ´¹ñ41°Ì¡Ë¡£»à¼Ô¤Ï24¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢»àË´Î¨¤Ï6¡¦1¡ó¤ÇÁ´¹ñ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÅìµþ¤Î»àË´Î¨¤Ï1¡ó¡£¥³¥í¥ÊÂÐ±þ¤ÇÍ¥ÅùÀ¸¤È¸À¤ï¤ì¤¿´ä¼ê¸©¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡´ä¼ê¸©¤¬´¶À÷¼Ô¥¼¥í¤À¤Ã¤¿º¢¡¢Ã£ÁýÂóÌéÃÎ»ö¤Ï¡Ö¼ÂÄ¾¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¤¸©Ì±À¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¼£ÂÎ¤«¤é¡Ö³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤Æ¡×¡Ö¼óÅÔ·÷¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¡×¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ë¸©Ì±À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢7·î29Æü¤Ë½é¤Î´¶À÷¼Ô¤ò½Ð¤·¡¢¤½¤Î¸å½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î12·î23Æü»þÅÀ¤Ç¡¢´ä¼ê¤Î»à¼Ô¤Ï20¿Í¤Ç»àË´Î¨¤Ï5¡¦8¡ó¡£¼¡¤Ë¹â¤¤¤Î¤ÏÉÙ»³¤ÈÀÐÀî¤Ç¤¤¤º¤ì¤â5¡¦1¡ó¤À¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¤Ç¤³¤Î3¸©¤À¤±¤¬5¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬1·î4Æü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÀÐÀî¤Ï4¡¦6¡ó¡¢ÉÙ»³¤Ï4¡¦4¡ó¤ÈÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢´ä¼ê¤À¤±¤¬6¡ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÅìËÌ¤ÎÂ¾¤Î¸©¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÀÄ¿¹¤Ï1¡¦6¡ó¡Ê´¶À÷¼Ô516¿Í¡Ë¡¢µÜ¾ë¤Ï0¡¦7¡ó¡ÊÆ±2263¿Í¡Ë¡¢½©ÅÄ¤Ï0¡¦7¡ó¡ÊÆ±149¿Í¡Ë¡¢»³·Á¤Ï2¡¦2¡ó¡ÊÆ±402¿Í¡Ë¡¢Ê¡Åç¤Ï2¡¦2¡ó¡ÊÆ±1008¿Í¡Ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÄã¤¤¡£´ä¼ê¤À¤±¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤«¡£
¡Ö¹âÎð¼Ô¤¬Â¿¤¯Æþ±¡¤¹¤ëÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ç¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¹âÎð¼Ô¤¬´¶À÷¤¹¤ë¤È»àË´Î¨¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´ä¼ê¸©ÊÝ·òÊ¡»ãÉô°åÎÅÀ¯ºö¼¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¡£
¡Ö°åÎÅ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»à¼Ô24¿Í¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢23¿Í¤¬65ºÐ°Ê¾å¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â´ðÁÃ¼À´µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢394¿Í¤Î´¶À÷¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢60ºÐ°Ê¾å¤Ï36¡ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
°åÎÅ´Ø·¸¼Ô20¿Í¤Ç²ñ¿©
¡¡´ä¼ê¤Ç¤Ï11·î°Ê¹ß¡¢²ä¤«¤Ë´¶À÷¼Ô¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Àè¤Î°åÎÅÀ¯ºö¼¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡Ö11·î7Æü¡¢°åÎÅ´Ø·¸¼ÔÌó20¿Í¤¬¡¢À¹²¬»ÔÂçÄÌ¤Î°û¿©Å¹¤Ç²ñ¿©¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£»äÅª¤Ê²ñ¿©¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡Ìó20¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢´¶À÷¤·¤¿¤Î¤Ï¸©³°¤Î°å»Õ1¿Í¤ò´Þ¤à7¿Í¤À¤Ã¤¿¡£´¶À÷¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÀ¹²¬ÀÖ½½»úÉÂ±¡¤Î40Âå¤ÎÃËÀ°å»Õ¤¬¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤¬¿Ç»¡¤·¤¿´µ¼Ô¤ä¸µ´µ¼Ô6¿Í¤Ë´¶À÷¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸Æü¤Ë°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤¬²ñ¿©¤·¤¿Å¹¤Ç¸©¤Î¿¦°÷3¿Í¤â²ñ¿©¡¢3¿Í¤È¤â´¶À÷¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤ä¸©¤Î¿¦°÷¤¬²ñ¿©¤Ç´¶À÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢7·î°Ê¹ß¤â´¶À÷¼Ô¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µ¤¤¬´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¡£
´¶À÷ÂÐºö¤È¼£ÎÅ¤Î·Ð¸³ÉÔÂ
¡¡12·î¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë´¶À÷¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡Ö12·î10Æü¤Ë¤Ï¡¢À¹²¬»Ô¤ÎÉÂ±¡¤ÎÆþ±¡´µ¼Ô1¿Í¤È¼¶ÀÐÄ®¤Î¹âÎð¼Ô°åÎÅ»ÜÀß¤Î¿¦°÷21¿Í¤¬´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤Î2Æü¸å¤Î12Æü¤Ï¡¢
¡Ö43¿Í¤Î´¶À÷¼Ô¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£43¿Í¤Î¤¦¤Á41¿Í¤ÏÀè¤Î¹âÎð¼Ô°åÎÅ»ÜÀß¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡41¿Í¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢´µ¼Ô¤¬38¿Í¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤¬2¿Í¡¢½ÐÆþ¤ê¶È¼Ô¤¬1¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë´¶À÷¼Ô¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢»à¼Ô¿ô¤âÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç6Ëü¿Í°Ê¾å¤Î´¶À÷¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯5·îËö»þÅÀ¤Ç¤Î»àË´Î¨¤Ï5¡¦8¡ó¤È¹â¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Æü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë»àË´Î¨¤ÏÄã²¼¤·¡¢¸½ºßÅÔ»ÔÉô¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇÄã¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´ä¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´¶À÷¼Ô¤Î¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼£ÎÅ¤Î·Ð¸³ÉÔÂ¤Ï¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡ÊICU¡Ë¤äÀìÌç°å¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ä¼ê¤Ç¤Î½Å¾É´µ¼Ô¤Ï4¿Í¡Ê1·î4Æü¸½ºß¡Ë¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÏÉ¯Ç÷¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢´¶À÷³ÈÂç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÏÏ·¿Í°åÎÅ»ÜÀß¤òÃæ¿´¤Ë´¶À÷ÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
½µ´©¿·Ä¬WEB¼èºàÈÉ
2021Ç¯1·î11Æü ·ÇºÜ