昨年8月、インド・ニューデリーで演説するモディ首相。（ゲッティ＝共同）【ニューデリー共同】インドのモディ首相は10日、南部ハイデラバードで演説し、世界的なエネルギー価格高騰に対処するため、在宅勤務の導入や海外渡航の先送りなど生活の緊縮を国民に呼びかけた。地元メディアが11日伝えた。モディ氏は「新型コロナウイルス禍の間に活用した在宅勤務やオンライン会議を再開すれば国益にかなう」と述べ、地下鉄や電気自