好きなものを一生かけて収集するコレクターは多いですが、そんなつもりはなくても気が付けばたくさん持っていた、なんてこともあるかと思います。

「あなたが、バカげているほどたくさん持っているものは何ですか?」

この質問に対する、海外掲示板のコメントをご紹介します。

What do you own a ridiculous amount of?

●本。もう二度と引っ越さない。

●ケーブル。捨てるとそのケーブルが1か月以内で必要になるんだ。

↑寄付したり、売ったり、あげたりしてるのに、なぜ棚にスペースが出来ないかがわからない。

●アナログレコード。

2000枚くらい。1980年代に友人たちがCDに買い替えたときに僕にくれた。

↑最近は良いレコードを喉から手が出るほど欲しがる人は多いよ。

●ナットとボルト。新しく組み立てるものが出来たときには、余ったものを念の為にキープする。使用が限られるナットとボルトが増えすぎたけど、どうも捨てられない。

●ぬいぐるみ。子供のときは精神衛生上、必要だった。

↑子供のときにぬいぐるみが大好きだったが、大人になって本物の動物のほうが良いことに気づいた。

衝動買いをするタイプなので、働いて本物の動物を飼えるようになった今は、動物が多すぎる。ぬいぐるみのほうがずっと世話は簡単。

●食卓の塩・こしょうの容器。

7組はコレクター観点ではどっさりというほどじゃないが、いったいどこからやってくるんだ。牛、シュガースカル、ヤギ、などを持っているけど、そんなにたくさん塩コショウしなくていい。

↑うちの母親はすごいコレクションをしていた。棚がそれらでいっぱいでテーブルにある退屈なのからおもしろいのに変更されたが、ほとんどは飾るため。

●スーパーのレジ袋。

●ペーパークリップ。

引き出しいっぱいに持っている。

↑それはどこからやってくるんだ。

↑渡される書類はクリップされており、自分が提出する書類はクリップしなくてよい。そして数年経つと……こうなる。

●ギターのピック。

●借金。

●お米。常にないとダメ。

●綿棒。

●後悔。

↑ぐっときた。

●クラフト用品。

趣味でクラフトに熱中している。一定期間(何か月、何年、何週間のときもある)没頭して、それが終わると次のクラフトへ進む。さらにクラフト用品を趣味として買う。

クラフトをするのもクラフト用品を集めるのも趣味である。

●ネット通販の空箱。もう使わないと決めてからリサイクルする。

●多角体のサイコロ。

●血糖値。

●Steamのゲーム。

↑同じく。80%は遊んだこともない。

●ティ。

ティショップで働いていて、異常な量のバラの茶葉が無料で手に入る。

食器棚はいろいろなフレイバーティでいっぱい。飲む喜びのために何百ドル(数万円)の価値のティがある。40種類くらいあって、全て缶に入っていて、それぞれ「そうだ、今日はグリーンティの日ね」という至福を得るためにある。

●トイレットペーパー。パンデミック中に引っ越しをして、引越し祝いとして送られてきた。5月から買っていないけどまだ70個くらい残っている。

●植木鉢に入った植物。買うのを止める事が出来ず、増え続けている。●香水、90個くらい。



