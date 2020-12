2020年は全ての人にとって忘れられない年であり、ある人にとっては忘れたい年になった。そしてK-POP業界にとっての2020年は大きな転換点となった。

2020年がK-POP業界の転換点となったのは、他でもない、このコラムでも何度か取り上げているBTSが、「Dynamite」でBillboard HOT100の1位を初めて獲得し(12月現在までに計3回1位を獲得)、「Life Goes On」が韓国語で歌われた曲として同チャート62年の歴史上初めて1位を獲得し、2021年1月31日(日本時間2月1日)に受賞者が発表される第63回グラミー賞の最優秀ポップ・パフォーマンス賞(グループ/デュオ部門)にノミネートされたからだ。

2020年にBTSが成し遂げたことは、この先のK-POP業界で語り継がれる出来事になったのは間違いない。では、2021年以降のK-POP業界はどうなっていくのだろう。

〔PHOTO〕gettyimages

私はここ数年、K-POP、特にボーイズグループに関連するワードとしてよく挙がる“セルフプロデュース”というワードが、来年以降さらにキーになってくると考えている。

自身のグループはもちろん、他のグループや歌手に楽曲提供を行うプロデュース能力を持ったK-POPアイドルは年々増えてきている。

BIGBANGのG-DRAGON、Block BのZICOのようなキャリアの長いアイドルに加え、SEVENTEENのウジ、PENTAGONのフイ、AB6IXのデフィなど若手の活躍も目立ってきており、グループの差別化という点でも“プロデュース能力”そして“プロデュース思考”を持った人材が求められる傾向が、ますます強まっていくのではないだろうか。

アイドルか、アーティストか

私たちがよく使う“アイドル”という単語は元々“偶像”を意味するが、アイドル=プロデューサーなどの操り人形のようなイメージを持ち、バンドやシンガーソングライターと区別し、音楽性含め彼ら彼女らの本質を見てこなかったように思う。

実際、与えられた歌やダンスなどのパフォーマンスを消化するのに精一杯なアイドルも多いとは思うが、BTSが世界を席巻した今、もはやそれだけでは生き残ることはできても、リードし新たな時代を創るアイドルにはなれないだろう。

ここでふと疑問も浮かぶ。BTSは「アイドル」なのか?

そんな疑問に対してのBTSからの答えは、2018年に発表した「IDOL」の中の歌詞「You can call me artist You can call me idol どう呼ばれたって構わない」にある。

アイドルでありアーティストであるBTSは、メンバー全員が曲作りに参加できる“プロデュース能力”を持つチームとして知られているが、中でもSUGA(シュガ)は、“プロデュース能力”と非常に強い“プロデュース思考”を持っている。

〔PHOTO〕gettyimages

元々SUGAは、所属事務所Big Hitが開催した作曲家募集オーディションを受け、作曲家・プロデューサー志望から活動をスタートしている。裏方志望から事務所の提案を受け、BTSとしてデビューすることになったという異色の経歴を持つメンバーだ。

現在までのBTSの活動においてSUGAが実際にどこまで関与しているかはわからないが、SUGAの“プロデュース思考”が、今のBTSを創る大事な1歩のきっかけを作ったと思われる出来事が2018年にあった。

大きな目標を公言すること

2018年5月、BTSはBillboard Music Awardsの会場で初パフォーマンスを披露した。Billboardでのパフォーマンスの夢を叶えた次のステップは? とインタビューで聞かれた際、SUGAは「次はグラミー賞」と答えている。

その発言に他のメンバーたちは驚き、そんな夢のような話!といった反応を示していたが、物事を生み出し制作する“プロデュース思考”の強いSUGAの発言により、自分たちはグラミー賞を目指せるチームになれる可能性があるのではないか?というメンバーの淡い思いに現実感が加わったような気がしてならないのだ。

他のメンバーも認めるプロデュース能力を持つSUGAが目標を公言したことは、チームを動かす大きな原動力になり、その後の様々な活動に影響を及ぼしたのではないだろうか。

Billboard Music Awards 2018〔PHOTO〕gettyimages

SUGAは常に、“今”どのような音楽を作り、どのように届け、どのようなメッセージを伝えるべきかという点に、非常に大きな比重を置き音楽制作をしているように思う。

“今”を意識することこそがプロデュース思考の1つであるが、実際に “今”“自分たちがすべきことをする”のはとても難しい。

それは、自分たちが立っている場所を俯瞰して見る視点、時代が自分たちに何を求めているのかを分析し予測する力、そして自分たちが今できることを冷静に判断する力がなければ、具現化することはできないからだ。

他のメンバー同様、SUGAもBTSの一人のプレイヤーとしてチームの中で果たすべき役割を果たしつつも、ステージに立つための準備に費やす時間に比べると、音楽を作りプロデュースする時間の方が圧倒的に長いように見える。それは言い換えると、パフォーマンス練習時間以外の多くを音楽制作に充てているとも言える。

ドキュメンタリー映画や、YouTubeなどで公開される動画コンテンツには、どこの国であっても持参した音楽機材をホテルの部屋で広げ、あるいは自身の作業室で頭を抱え、音楽に向き合っているSUGAの姿が多く映し出されている。

それはSUGAの音楽とBTSへの献身であり、同時に産みの苦しみを見せることを厭わないSUGAの姿は、BTSの音楽に人間味を加えるというプロデュースをする役割を果たしているのではないだろうか。

墜落は怖いが、着陸は怖くない

2018年公開のBTSのドキュメンタリー映画「Burn The Stage」の中でSUGAは「ツアー中は、早く終わって欲しい、休みたいと思うことありますが、だけど、やりたくてもできないときが来ますから」と話している。同年のインタビューでは「墜落は怖いが、着陸は怖くない」と話しており、人気絶頂のアイドルの発言とは思えないほど、いつか来る終わりについて冷静に捉えている。

今年12月に発表された人気オンラインゲームとBTSのコラボレーションアイテム開発会議の動画では、今のプレイヤーに人気のあるアイテムやその傾向を尋ね、今いる多くのプレイヤーに支持されるアイテム=売り上げの上がるアイテムをつくることが自分たちの役割だという趣旨の発言をしていた。

アイドル特有の華やかでキラキラしたイメージの真逆にある、クールで少し突き放されたように感じられる可能性すらある発言ではあるが、プロデュース思考が強いSUGAらしいとも言えるだろう。

SUGAの言動は時に非常に商業的で、純粋な音楽性や芸術性より商業的成功を重視しているようにも見えるかもしれない。

しかし、2017年9月「DNA」発売に際し韓国で放送された特別番組(韓国ではCOMEBACK SHOWと言われる)の中で「好きな音楽だけをやれる機会はそうない。BTSとして大衆歌謡において、やりたい音楽ができること。それができていることは幸せなことだ。僕たちは天才ではないから努力をしなければならないんだ」という発言や、今までのBTSのステージを見れば、SUGAが大きな愛を持ってBTSの活動をしていることはすぐにわかるはずだ。

〔PHOTO〕gettyimages

BTSのメンバーはデビュー時から今まで、謙虚な姿勢を崩すことがなく、それは多くの人々から不思議にすら映る。

少しくらい浮ついても、羽目を外しても、上から目線の言動が多少あっても、「まぁそうだよね。スーパースターだものね」と誰もが自然に思うほどの地位にたどり着いたBTSが、TIME誌で2020年のエンタテイナーとして選ばれるまでになったBTSが、デビュー当時から変わらないとここまで言われるのはなぜなのか。

それは常に変わらずBTSを冷静に俯瞰し、その終わりすら意識しながら活動するSUGAのプロデュース思考の影響も大きいのではないだろうか。

2020年は悲しく辛いだけの年ではなかった。そう言える日が来ることを願いつつ、2021年のK-POP業界にも注目していきたい。